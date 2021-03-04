أردوغان يحث على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران والعودة للاتفاق النووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن رفع العقوبات الأمريكية عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 سيسهمان في استقرار المنطقة وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وتقول كل من طهران وواشنطن إنها تريد أن يتحرك الجانب الآخر أولا لعقد محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الذي خُففت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.

وأبلغ أردوغان الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي في اتصال هاتفي أنه يرى الفرصة سانحة لإيران والولايات المتحدة، مضيفا أنه يرغب في أن ترفع واشنطن عقوباتها عن طهران.