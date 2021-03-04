مصدر أمني يمني : مقتل وإصابة 8 أشخاص بانفجار في عدن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفاد مصدر أمني يمني موال للحكومة الشرعية اليوم الخميس بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين إثر انفجار استهدف موكبا لقيادات عسكرية موالية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، في مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب العميد محسن الوالي، قائد ألوية الدعم والإسناد، والعميد نبيل المشوشي، أركان حرب ألوية الدعم والإسناد، في منطقة الحسوة".

وأكد المصدر نجاة المسؤولين العسكريين ومقتل وإصابة ثمانية من المرافقين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير، فيما لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق.

وشهدت مدينة عدن(الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا) خلال الفترة الماضية، عدة انفجارات وعمليات اغتيال طالت ضباطا وأفرادا في قوات الأمن والجيش، بالإضافة إلى شخصيات مدنية.