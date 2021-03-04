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زلزال قوي يضرب سواحل نيوزيلندا وتحذير من تسونامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء ما أدى إلى إطلاق إنذار من احتمال وقوع تسونامي.

 

ووقع الزلزال على بعد 180 كيلومترا شمال شرق مدينة غيسبورن الجمعة بتوقيت نيوزيلندا عند الساعة 2,27 (13,27 ت غ الخميس) على عمق ضعيف نسبيا يبلغ 10 كيلومترات.

 

وقال مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادىء ومقره في هاواي (الولايات المتحدة): "على أساس المعلومات الأولية عن الزلزال، من المحتمل تسجيل أمواج تسونامي خطرة على السواحل الواقعة في محيط 300 كيلومتر من مركز الزلزال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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