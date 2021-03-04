العراق يستورد مليون جرعة من لقاح سبوتنك-في الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الخميس، توقيع عقد مع روسيا لتوريد مليون جرعة من لقاح سبوتنك-في الروسي ضد فيروس كورونا، في شحنة عاجلة ترسل إلى العراق خلال أسبوعين.



وقال وزير النفط رئيس الوفد الحكومي العراقي الذي يزور روسيا حالياً، إن الشحنة من لقاح سبوتنك في، تمثل القسط الأول من كميات اتفق على تجهيزها عليها لاحقاً.

وأضاف أن الاتفاق ينص على تدريب صندوق الاستثمارات الروسي عدداً من الفرق الطبية المتخصصة من المحافظات العراقية للتعرف على طريقة استخدام اللقاح.

ويُذكر أن العراق بدأ منذ ثلاثة أيام التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني، للفرق الطبية والقوات الأمنية،و المسنين.