شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نجاة قياديين ومقتل وإصابة 9 جنود بانفجار في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل جنديان يمنيان وأصيب 7 آخرون اليوم (الخميس) بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركان حربه العميد نبيل المشوشي أثناء مرور موكبهما بمدينة الشعب بالعاصمة عدن.

واتهمت قوات الدعم والإسناد من وصفتهم بـ«عناصر الإرهاب والخارجين عن النظام والقانون» بالوقوف وراء الانفجار الجبان، متوعدة بالرد القاسي والمؤلم.

وذكر المركز الإعلامي للقوات أن العناصر الإجرامية والإرهابية لجأت إلى الاستهداف الجبان بعبوات ناسفة لقيادتها بعد أن عجزت عن المواجهة في الميادين وهي تلك الطرق التي تسلكها العناصر الإرهابية التي لا يحلو لها أمن واستقرار الأوضاع بالعاصمة عدن فتفتعل في كل مرة عملية جبانة لتثبت حقدها الدفين فترسل ذيولها لعمل إرهابي جبان، مؤكداً أن هذه الأعمال لن تثنيها عن مواصلة مسؤولياتها في الدفاع عن العاصمة عدن وملاحقة العناصر الإرهابية الإجرامية واجتثاثها مهما كلف ذلك من ثمن.

وتأتي العملية الإرهابية في الوقت الذي تشهد محافظات مأرب وتعز والبيضاء معارك عنيفة من الجيش الوطني والمليشيا الحوثية، إذ أكدت مصادر عسكرية اليوم مقتل القيادي الحوثي العميد يحيى حميد وعدد من مسلحيه أثناء المواجهات في جبهة الكسارة شمال مأرب.

وقتل 3 مدنيين بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية شرق محافظة الجوف عندما كانوا يسلكون الطريق المؤدي إلى منطقة اليتمة شمال المحافظة.