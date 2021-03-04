شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل ضمن آلية «كوفاكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم - رويترز

يبدأ السودان الأسبوع المقبل تطعيم العاملين بالقطاع الصحي، ثم من تبلغ أعمارهم 45 عاماً فأكثر ويعانون أمراضاً مزمنة، مجاناً، بعد أن أصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستفيد من لقاحات برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن السودان تلقى 828 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا يوم الأربعاء بمطار الخرطوم.

ويقول السودان إنه يتوقع تلقي باقي إجمالي 3.4 مليون جرعة من برنامج كوفاكس الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية، في الربع الثاني من هذا العام.

وقال مسؤولو وزارة الصحة إن الخرطوم تنوي تطعيم 20 في المئة من سكان البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 44 مليون نسمة، من خلال برنامج كوفاكس بحلول سبتمبر/ أيلول.

وقال وزير الصحة عمر النجيب، إن «هذا عنصر رئيسي في معركتنا ضد فيروس كورونا»، وأضاف النجيب أن السودان يجري أيضاً محادثات أولية لإنتاج اللقاح محلياً.

وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة بأن غالبية سكان السودان من الشبان، حيث يقدر عدد سكانه الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً بنحو أربعة في المئة فقط من إجمالي السكان.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية طويلة جعلته غير قادر على استيراد بعض الأدوية الأساسية، كما يعاني نظام الرعاية الصحية فيه عقوداً من الإهمال والعقوبات في عهد الحكومة السابقة.

وسجل السودان رسمياً 28545 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل عام، وحتى الأول من مارس/آذار، بين هؤلاء 1895 وفاة.