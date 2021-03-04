شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسمح أخيراً بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنّ السلطات الصحّية في البلاد ستجيز إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عاماً، مشيرة إلى أنّ هذا القرار اتّخذ بناء على النتائج المشجّعة للدراسات الطبية التي أجريت مؤخراً.

وقالت ميركل للصحفيين في أعقاب اجتماع حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ضمّ إليها حكّام ولايات البلاد، إنّ «الوكالة (الألمانية) للّقاحات ستسمح بإعطاء أسترازينيكا لفئات كبار السنّ، ونحن سنتّبع توصياتها بكل سرور».

وحتّى الآن، لم تسمح برلين بهذا اللقاح لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، وذلك بدعوى عدم كفاية البيانات العلمية التي زوّدتها بها الشركة الدوائية البريطانية-السويدية.

وأوضحت المستشارة أنّ «دراسات أجريت مؤخراً، قدّمت أدلّة» تتيح رفع العمر الأقصى لمن بإمكانهم تلقّي هذا اللّقاح، مشيرة بالخصوص إلى دراسات طبية بريطانية أظهرت فاعلية كبيرة لهذا اللقاح لدى كبار السنّ.

وتأمل برلين في تسريع حملة التلقيح الوطنية التي انتقدها الرأي العام بسبب بطئها، وكانت لجنة اللقاحات الألمانية قد أعلنت الشهر الماضي أنّها توصي بحصر التلقيح بواسطة جرعات أسترازينيكا بمن هم دون الخامسة والستين من العمر، وذلك لعدم توافر بيانات كافية حول فاعلية هذا اللقاح لدى المسنّين الذين تتخطّى أعمارهم 65 عاماً.

وسبق أن أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، الهيئة الناظمة لهذا القطاع في الاتحاد الأوروبي، بإعطاء جرعات أسترازينيكا للبالغين والمسنّين من كلّ الفئات.