شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يفتتح رسمياً قنصلية في مدينة العيون المغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

افتتح الأردن قنصلية في مدينة العيون المغربية الخميس، بتوجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيما أوضح وزير الخارجية الأردني، أن هذه الخطوة تأكيد لموقفنا الداعم للوحدة الترابية للمغرب.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بعد افتتاح القنصلية الأردنية بمدينة العيون: إن «العلاقات بين الأردن والمغرب متميزة وتاريخية، وبها تنسيق لا ينقطع».

وأضاف الصفدي: «أتشرف بوجودي في مدينة العيون لتدشين قنصليتنا بعد قرار الملك عبدالله بفتحها، نحن نحتاج في المنطقة العربية إلى توحيد جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة. هناك العديد من الاتفاقيات أنجزناها مع المغرب، ونأمل أن توقع في أقرب فرصة».

ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن «قضيتنا الأولى هي القضية الفلسطينية، من أجل تحقيق سلام يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب هناك، والمغرب متعاون معنا في حماية الهوية العربية الإسلامية للقدس».

من جهته تحدث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال المؤتمر ذاته، قائلاً: «أتمنى للأردن دوام التقدم والازدهار»، وأكد أن افتتاح الأردن قنصلية في مدينة العيون يجسد التعاون بين البلدين.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب والأردن حافظتا على علاقاتهما في ظل ظروف عربية وإقليمية شديدة الدقة والحساسية، مؤكداً أن قرار الملك عبدالله الثاني، بفتح قنصلية في مدينة العيون ترجمة عملية لمواقف الأردن في دعم بلادنا لحماية أمنها ووحدة أراضيها.

ولفت وزير الخارجية المغربي إلى أنه يوجد تنسيق مع الأردن بشأن التحديات التي تواجه المنطقة. نتشاور سياسياً مع الأردن بشأن القضية الفلسطينية، وافتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية تعبير واضح وصريح للموقف الدولي الداعم لمغربية الصحراء.