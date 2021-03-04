شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستسلم لضغوط جني الأرباح السريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

رزحت الأسهم المحلية بين ضغوط بيعية وكذلك عمليات جني أرباح خاطفة في آخر تعاملات الأسبوع مع عودة التذبذب على الأداء من جلسة إلى أخرى، ويتحول «ثلاثي إعمار» للتراجع عقب يوم واحد من الارتفاع الجماعي، وسرعان ما عاد مؤشر سوق دبي إلى التراجع بنسبة 0.79% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.12%.

واجتذبت الأسهم سيولة بحو 1.19 مليار درهم موزعة بواقع 955.8 مليون في أبوظبي و236.4 مليون في دبي، فيما جري التداول على 320.4 مليون سهم منها 167.5 مليون في أبوظبي و152.8 مليون في دبي، من خلال تنفيذ 6711 صفقة.

سوق دبي 0.8%-

2569.32 نقطة

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.8% عند مستوى 2569.32 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار،

وهبط قطاع البنوك 1.37% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.2% و«دبي الإسلامي» 0.83%. كما انخفض قطاع العقار 0.93% نتيجة انخفاض «إعمار للتطوير» 4.18% و«إعمار العقارية» 1.35% و«إعمار مولز» 0.56%، في مقابل ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.38% و«داماك» 2.5 %..

وتراجع قطاع الاستثمار 0.22% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.66%، رغم ارتفاع «شعاع» 0.86% و«سوق دبي المالي» 0.94%.

وعلى صعيد قطاع النقل فقط ارتفع 1.12% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.61% و«أرامكس» 0.79%، أمام استقرار «الخليج للملاحة».

سوق أبوظبي 0.12%-

5692.75 نقطة

من جانبه، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.12% مغلقاً عند مستوى 5692.75 نقطة تحت تأثير انخفاضات أسهم العقار والاستثمار والطاقة والاتصالات. وانخفض قطاع الاتصالات 0.98% مع هبوط سهم «اتصالات» بذات النسبة.

كما هبط قطاع العقار 1.24% مع هبوط «الدار» 1.07% و«رأس الخيمة العقارية» 4.46%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.22% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 4.92%، فيما ارتفع «إشراق» 7.02%، واستقر «العالمية القابضة».

وهبط قطاع الطاقة 1.01% بعد تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.83%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.14% و«طاقة» 0.72 %. وساهم قطاع البنوك في تقليص حدة الضغوط على مؤشر السوق بارتفاعه بنسبة 0.52% من مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.67%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات اليومية كانت الحصة الأكبر لسهم «الدار» بقيمة 263.8 مليون درهم، مغلقاً عند 3.7 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 223.9 مليون درهم وأقفل عند مستوى 14.92 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات وصلت إلى 174.16 مليون درهم وأقفل عند 48 درهم.

وفي سوق دبي ظلت زعامة التداولات لصالح «إعمار العقارية» من خلال سيولة بقيمة 65.9 مليون درهم مغلقاً عند 3.66 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 32.6 مليون درهم وأقفل عند 11.1 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بـ 26.5 مليون درهم وإغلاق عند 4.8 درهم.

وسجل «الرمز كوربوريشن» أكبر ارتفاع يومي بسوق دبي بنسبة 7.53%، فيما جاء «الإمارات للمرطبات» في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91 %.

وفي سوق العاصمة سجل «العربي المتحد» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما سجل «أسمنت الخليج» الانخفاض الأكثر بنسبة 10%.

الجنسيات

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 42.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.34 مليون درهم محصلة شراء العرب و8.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و29.67 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 42.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 19.4 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 19.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.13 مليون درهم محصلة بيع العرب ونحو 14 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و1.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 51.7 مليون درهم محصلة بيع، منها مليوني درهم محصلة بيع في دبي و49.68 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 51.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع مليوني درهم محصلة شراء في دبي و49.68 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

