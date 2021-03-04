اتحاد الكرة يتقدم رسمياً بملف استضافة مباريات تصفيات يونيو

تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم رسمياً بطلب إلى الاتحاد الآسيوي، لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الإمارات، فيتنام، تايلند، ماليزيا وإندونيسيا.

وستقام المباريات بنظام التجمع للفترة من الثالث إلى الخامس عشر من شهر يونيو المقبل بعد أن كانت مقررة في شهري مارس ويونيو، حيث تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في القارة الآسيوية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: إن الملف الذي تم تقديمه بشكل رسمي اليوم يلبي كل المعايير والشروط والمتطلبات التي حددها الاتحاد القاري، سواء ملاعب التدريب والمباريات ومقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والحكام والمنظمين وغيرهم، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة اختار ملعبي زعبيل «نادي الوصل» وآل مكتوم «نادي النصر» لإقامة المباريات، كما تم اختيار الفنادق وملاعب التدريب بعناية.

وأضاف الأمين العام أن اتحاد كرة القدم قام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حول استضافة مباريات التصفيات التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمنتخبنا الوطني الذي يطمح للفوز في جميع المباريات لضمان العبور إلى المرحلة الثانية والحاسمة من التصفيات، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يحرص على تقديم كل الدعم للأبيض في مشواره بالتصفيات لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الإماراتية.

وأعرب ابن هزام عن ثقته بقدرة الإمارات على استضافة مباريات المجموعة وهي الأحق في ذلك بشهادة الجميع لعدة عوامل، أهمها أن منتخبنا كان سيخوض ثلاث مباريات على أرضه وواحدة خارج أرضه قبل التأجيل، فضلاً عن الخبرة الكبيرة التي نمتلكها في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، لعل آخرها نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى وقبلها بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2017 و2018.

وتابع: «خلال جائحة كورونا أثبتنا للجميع قدرتنا على التعامل مع الوضع بشكل مثالي، حيث استضفنا أكثر من 20 منتخباً وفريقاً خاضوا مباريات دولية بموافقة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم».

وحدد الاتحاد الآسيوي برنامج مباريات المجموعة السابعة بنظام التجمع على النحو التالي:

3 يونيو 2021

- تايلند × إندونيسيا

- الإمارات × ماليزيا

7 يونيو 2021

- فيتنام × إندونيسيا

- الإمارات × تايلاند

11 يونيو 2021

- إندونيسيا × الإمارات

- ماليزيا × فيتنام

15 يونيو 2021

- تايلند × ماليزيا

- الإمارات × فيتنام

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد يوم 8 مارس آخر موعد لاستلام طلبات الاستضافة.

