شكرا لقرائتكم خبر عن سبّت امرأة برسائل «واتس أب» فغرّمت بـ 10 آلاف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة سداد 10 آلاف درهم إلى أخرى، لسبّها عن طريق رسائل «واتس آب». وقد أدينت عن هذا الفعل بموجب حكم جزائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة (الشاكية) أقامت دعوى على امرأة أخرى، طالبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من قول الشاكية أن المرأة الأخرى، سبّتها عن طريق رسائل «واتس آب»، وقد صدر بحقها حكم جزائي بالإدانة، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة، وقدمت سنداً لها صورة حكم جزائي وما يفيد عدم الطعن عليه حيث أصبح حكماً نهائياً وباتاً، وبعد تحضير الدعوى أحالها القسم المختص لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.

وأوضحت المحكمة أن فعل المرأة المشكوة، ألحق بالشاكية أضراراً أدبية تمثلت فيما أصابها في كرامتها وشعورها بسبب الخطأ الصادر، وبناء عليه قدرت المحكمة التعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها بسبب سبها كافياً في 10 آلاف درهم.