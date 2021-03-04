شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ حملة تطعيم ضد «كورونا» لعامة الشعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز

قال مجلس الوزراء المصري، إن السلطات الصحية بدأت الخميس بتطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن قرابة 153 ألف شخص تقدموا بطلبات للتطعيم منذ يوم الأحد الماضي، عندما أتاحت الحكومة إمكانية تسجيل الطلبات عبر الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة أعدت 40 مركزاً للتطعيم، وإنها تعتزم زيادة العدد بعد وصول دفعات إضافية من اللقاحات.

وتلقت مصر 350 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية على دفعتين منذ ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في فبراير/شباط الماضي.

وتأمل مصر في الحصول على كمية من اللقاحات من مبادرة كوفاكس العالمية التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاح، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 24 فبراير/شباط، قالت هيئة الدواء المصرية إنها اعتمدت لقاح «سبوتنيك في» الروسي للاستخدام الطارئ، فيما أفادت شركة «برايم سبيد ميديكال» المصرية بأنها حصلت على حق توفير اللقاح الروسي في مصر، وذلك في بيان إلى البورصة المصرية، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت مصر قد بدأت بتطعيم العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الطبي منذ 24 يناير/كانون الثاني الماضي، باللقاح الصيني.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن من حصلوا على اللقاح الصيني سيحصلون على جرعة ثانية بعد 21 يوماً، وإن من حصلوا على لقاح أسترازينيكا سينتظرون 12 أسبوعاً للحصول على الجرعة الثانية.

وحتى يوم الأربعاء، أكدت مصر اكتشاف 184168 حالة عدوى بفيروس كورونا، منها 10822 حالة توفي أصحابها، وذلك منذ بدء الجائحة.

غير أن مسؤولين في القطاع الصحي يرجحون أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، بسبب انخفاض معدل الفحوص للكشف عن فيروس كورونا، واستبعاد نتائج الفحوص التي يجريها القطاع الخاص.

