شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وروسيا: أسواق النفط لم تتعاف بالكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الخميس، إن الوضع تحسن في سوق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها.

كان ابن سلمان يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك بلس، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.

من جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الخميس إن أسواق النفط العالمية لم تتعاف تعافيا كاملا من الجائحة لكنها أفضل حالا عن العام الماضي.

كان نوفاك يتحدث في مستهل اجتماع لمنتجي نفط أوبك بلس حيث من المتوقع أن يبتوا في سياسة الإنتاج لشهر أبريل.

وتقرر «أوبك» وحلفاؤها اليوم الخميس ما إذا كانوا سيجمدون إنتاج النفط عند مستوياته الحالية أو سيرفعونه قليلاً اعتباراً من أبريل/ نيسان في ظل المخاوف من هشاشة التعافي الاقتصادي خلال جائحة «كوفيد-19»، والتي تخيم على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وتتوقع السوق أن تخفف مجموعة «أوبك+» تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً اعتباراًَ من إبريل/ نيسان، كما يُتوقع أن تُنهي السعودية، أكبر منتج في أوبك، خفضها الطوعي الإضافي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً بصورة جزئية أو كلية.

لكن ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» قالت لوكالة «رويترز» إن بعض الأعضاء الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» يقترحون إبقاء إنتاج «أوبك بلس» من دون تغيير، وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية ستنهي التخفيضات الطوعية أم ستمددها.

وتصر روسيا على رفع الإنتاج لتفادي ارتفاع الأسعار من جديد بما يدعم إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في «أوبك بلس»، لكن موسكو أخفقت في فبراير شباط في أن ترفع الإنتاج رغم حصولها على الضوء الأخضر لذلك من «أوبك بلس» إذ أثر طقس شتوي قارس في إنتاج الحقول المتقادمة.

وذكر جيه.بي مورجان نقلاً عن دينيس دريوشكين ممثل روسيا في اللجنة الفنية لدى «أوبك بلس» أن روسيا تجد مبرراً لرفع الإنتاج لأن سوق النفط يشهد عجزاً يبلغ 500 ألف برميل يومياً ، وقال مصدر مطلع على طريقة التفكير الروسية إن موسكو ترغب في زيادة إنتاجها 0.125 مليون برميل يومياً اعتباراً من إبريل/ نيسان. (وكالات)