شكرا لقرائتكم خبر عن هاردن يتعملق أمام فريقه السابق هيوستن ويقود بروكلين لانتصار سهل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيوستن - رويترز

حقق جيمس هاردن ثلاثة أرقام مزدوجة في أول مواجهة ضد فريقه السابق هيوستن روكتس، ليقود بروكلين نتس لفوز سهل 132-114 على مضيفه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتبادل الفريقان التقدم مرتين في الربع الأول، وبعد التعادل 32-32 في الربع الثاني، أحكم نتس قبضته على المباراة حتى النهاية.

وانتهى الشوط الأول لصالح الفريق الضيف 67-54.

ووصل الفارق إلى 23 نقطة بعد أول أربع دقائق من الربع الثالث، واكتفى كايري إيرفينج بتسجيل نقطتين فقط بعد تسجيله 11 نقطة في الشوط الأول.

وبدا أن روكتس ربما يعود بعدما قلص النتيجة إلى 105-97 بعد أربع دقائق من الربع الأخير، لكن نتس سجل 15 نقطة مقابل 4 لمنافسه، ليستعيد سيطرته.

وأنهى هاردن المباراة بتسجيل 29 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة، بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة، وأحرز إيرفينج 24 نقطة لنتس.

وكان جون وول الأكثر تسجيلاً في صفوف روكتس برصيد 36 نقطة، وتبعه فيكتور أولاديبو بواقع 33 نقطة، وخاض روكتس المباراة بثمانية لاعبين فقط بسبب مرض العديد من اللاعبين الآخرين، فيما واصل نتس مطاردة فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على صدارة القسم الشرقي.

ويحتل نتس المركز الثاني برصيد 24 فوزاً مثل سيكسرز، لكنه خسر 13 مباراة مقابل 12 للمتصدر الذي تغلب 131-123 على يوتا جاز بعد وقت إضافي.

وتلقى روكتس الخسارة 13 على التوالي، ليظل في المركز قبل الأخير في الغرب بعد انتصاره في 11 من 34 مباراة.