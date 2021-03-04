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حزب مستقبل وطن ينعى اللواء كمال عامر: شخصية وطنية ومخلصة ومحبة لبلده

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القاهرة - سامية سيد - نعى حزب مستقبل وطن، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية، صباح اليوم. 

 

وتقدم الحزب، بخالص التعازي، إلى أسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان شخصية وطنية عظيمة ومخلصة ومحبة لبلدها، بسيرته وتاريخه الوطني المشرف. داعيا "رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، ورزقه الرحمة والغفران".

 

 

وتوفي اليوم الخميس اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وذلك جراء إصابته بفيروس المستجد "كوفيد - 19".

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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