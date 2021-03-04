شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن ينعى اللواء كمال عامر: شخصية وطنية ومخلصة ومحبة لبلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب مستقبل وطن، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وتقدم الحزب، بخالص التعازي، إلى أسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان شخصية وطنية عظيمة ومخلصة ومحبة لبلدها، بسيرته وتاريخه الوطني المشرف. داعيا "رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، ورزقه الرحمة والغفران".