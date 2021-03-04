شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ عن اللواء كمال عامر: فقدنا رجلا وطنيا قدم الكثير لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والذى وافته المنية اليوم الخميس، قائلاً: "لقد فقدنا رجلاً وطنيا قدم الكثير لبلاده فى كل مكان تحمل فيه المسئولية".

وقال عبد الرازق، إن الجميع عرف الفقيد اللواء كمال عامر عسكريا وبرلمانيا قديرا، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.