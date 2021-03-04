رئيس مجلس النواب والوكيلان ينعون اللواء كمال عامر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس والذى وافته المنيه صباح اليوم الخميس، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى كل من وكيلى مجلس النواب المستشار أحمد سعد، النائب محمد أبو العنيين، والأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع النائب الراحل اللواء كمال عامر.

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، ثم الفصل التشريعى الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى أولى جلساته، إعمالاً للقانون والدستور، سيعلن خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه.