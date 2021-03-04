شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينعى اللواء كمال عامر: فقدنا رمزا وطنيا أفنى عمره فى خدمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم.

وأكد المجلس، أن مصر فقدت رمزا وطنيا وقيمة كبيرة، مضيفا أن الراحل أفنى عمره فى خدمة مصر، وكان له دورا وطنيا مشرفا فى مرحلة مهمة من تاريخ الوطن وكان مثالا يحتذى به.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة البرلمانية المصرية، داعيا أن يتقبله الله فى الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشغل "عامر" العديد من المناصب، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثاني وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.