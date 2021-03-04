شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يستأنف جلساته الاثنين بعد تصديق رئيس الجمهورية على اللائحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 مارس الجارى، مشيراً إلى أن الجلسة العامة ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ 14 لجنة وفقاً لما أقرته لائحة المجلس، التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي..