شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يستأنف جلساته الاثنين بعد تصديق رئيس الجمهورية على اللائحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 مارس الجارى، مشيراً إلى أن الجلسة العامة ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ 14 لجنة وفقاً لما أقرته لائحة المجلس، التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي..
يُشار إلى أن القانون الصادر برقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، ونشر فى الجريدة الرسمية، نص على أن ينشا بالمجلس اللجان النوعية الآتية:1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.
4 - لجنة الدفاع والأمن القومى.5 - لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6 - لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.