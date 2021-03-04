شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" ينعى النائب كمال عامر أحد قيادات الحزب ورئيس لجنة الدفاع بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال هريدى، ببالغ الحزن النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأحد قيادات الحزب، والذى توفى، اليوم الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب فى بيان له: " ننعى ببالغ الحزن والأسى ابناً من أبناء مصر، والقوات المسلحة الذين خرجوا من نبتها الطيب، وطنياً مخلصاً أفنى حياته في حب مصر والدفاع عن ترابها، وهو نائب الشعب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطنى، رحم الله الفقيد وندعو الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان".

وتوفى إلى رحمة الله اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، الخميس، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشغل اللواء كمال عامر، عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.