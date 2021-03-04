بحضور نجوم الراب.. الغراندي طوطو يكشف تفاصيل ألبومه “كامليون”- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يصدر مغني الراب “الغراندي طوطو” ألبومه المنتظر “كامليون”، غدا الجمعة، بعد تأجيلات طالته، منذ الإعلان عنه لأول مرة، قبل 3 سنوات.

وأقام مغني الراب الشاب، يوم أمس الأربعاء، حفلا مصغرا للترويج للألبوم المذكوره، حضره مغنيو راب آخرون، منهم دون بيغ، وستورمي، وختك، وسمال إكس، إضافة إلى ممثلين، منهم فاتى جمالي، وربيع الصقلي، ومؤثرون كعادل تاويل، والكوميدي الزبير هلال.

وتحدث “الغراندي طوطو” لـ”اليوم 24″ عن تفاصيل ألبومه قبل صدوره، مشيرا إلى أنه يضم أغان منفردة، وأخرى مشتركة مع مغنيي راب من داخل المغرب وخارجه، علما أنه تم برعاية شركة “سوني ميوزك” العالمية.

ويشارك في أغاني ألبوم “كامليون” مغني الراب المغربي، سمول إكس، ودامسو، وحمزة من بلجيكا، وليفا من فرنسا، وفريد بانغ من ألمانيا، وعروبي من هولاندا.

وغير المغني الشاب لون شعره إلى الأزرق، مسايرة لفكرة الألبوم المعنون باسم الحرباء، الزاحف المغير للونه، حسب مشاعره.

ويعتبر “طه فحصي”، الملقب فنيا بـ”الغراندي طوطو “، أحد أبرز الأسماء الشابة في عالم الرابفي المغرب، حيث استطاع، في ظرف سنوات قليلة، فرض نفسه وتوسيع القاعدة، التي تستمع إلى الراب، وبفضل هذا، كان ضيفا في أشهر إذاعة للراب في فرنسا “سكايروك”، وبعدها حل ضيفا في نشرة الأخبار بالفرنسية على القناة الثانية.