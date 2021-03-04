إجهاض عملية دولية لتهريب المخدرات في أصيلة وحجز أطنان من الشيرا

جدة - عبدالحي حسين - أجهضت عناصر الشرطة في المفوضية الجهوية للأمن في مدينة أصيلة، مساء أمس الأربعاء، عملية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث حجزت أربعة أطنان وستين كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه جرى تنفيذ العملية الأمنية النوعية بالشريط الساحلي في مدينة أصيلة، حيث أسفرت عملية التفتيش، المنجزة في عين المكان، عن حجز شحنة المخدرات المذكورة ملفوفة ضمن 117 رزمة كبيرة، علاوة على زورقين مطاطيين، وأربعة محركات بحرية، و52 حاوية تضم 1560 لترا من المحروقات.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية في أصيلة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع ظروف، وملابسات القضية السالفة الذكر، وكذا تشخيص هويات كل المساهمين، والمشاركين، المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي حجز الشحنات الكبيرة من المخدرات، وفق البلاغ نفسه، ضمن عملية استباقية، تندرج في سياق المجهودات المكثفة، والمتواصلة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية.