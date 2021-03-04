ماركا تعنون “إشبيلية يخسر مكانه” وموندو ديبورتيفو ترد “ملحمة”

جدة - عبدالحي حسين - اتجهت الصحف الإسبانية، الصادرة، صباح اليوم الخميس، إلى تسليط الضوء على ريمونتادا الفريق الكتالوني أمام نظيره إشبيلية، برسم إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إذ تمكن برشلونة من الفوز بثلاثية على الفريق الأندلسي، معوضا بذلك خسارته ذهابا بهدفين.

وعنونت صحيفة “ماركا“: “إشبيلية يخسر مكانه”، مشيرة إلى إضاعة الفريق الأندلسي لركلة جزاء، وتلقيه هدف التمديد في الدقيقة 94، وبرشلونة بأداء بطولي اتجه إلى الأشواط الإضافية بعد رأسية بيكيه”، وتابعت: “برايثوايت أكمل الريمونتادا بالهدف الثالث”.

وأجابت صحيفة “موندو ديبورتيفو” نظيرتها “ماركا“، بعدما كتبت بالخط العريض: “ملحمة”، مشيرة، إلى أن برشلونة سيلعب في نهائي الكأس، بعد الريمونتادا عقب الخسارة ذهابا بهدفين دون رد، والانتصار في مباراة بطولية في الإياب.

وتابعت الصحيفة نفسها: “افتتح ديمبلي التسجيل، وأجبر بيكيه إشبيلية على لعب أشواط إضافية، وتصدى تير شتيجن لركلة جزاء، وأكمل برايثوايت الريمونتادا”.

واختارت الصفحة الرئيسية لصحيفة “سبورت” أن تفتتح مقالها بـ”الرائع” مضيفة أن برشلونة إلى النهائي في ملحمة، حيث عاد الفريق بأهداف ديمبلي وبيكيه، وسجل برايثوايت هدف التأهل في الأشواط الإضافية.

جدير بالذكر أن برشلونة تمكن من التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه، أمس الأربعاء، على إشبيلية بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، معوضا بذلك خسارته ذهابا بهدفين.