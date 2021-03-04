قمة “البريميرليغ”.. ليفربول يواجه تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

جدة - عبدالحي حسين - يستقبل فريق ليفربول، مساء اليوم الخميس، نظيره تشلسي، في قمة كروية مثيرة على ملعب آنفيلد لحساب الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع تشيلسي في هذا اللقاء الى إستعادة نغمة الإنتصارات بعد تعادلين متتالين، في حين يأمل ليفربول الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية على ملعبه.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز السادس برصيد 43 نقطة، ويسبقه تشيلسي في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة.

يذكر أن متصدر الدوري الإنجلزي مانشستر سيتي تفوق على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (4-1)، الثلاثاء الماضي، على ملعب الاتحادضمن لقاءات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.