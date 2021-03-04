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الطوارىء والاكتئاب يدفعان تاجرا إلى محاولة الانتحار في بني ملال

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أقدم تاجر في الخمسينات من عمره، ليلة أمس الأربعاء/الخميس، على محاولة وضع حد لحياته بواسطة آلة حادة.                                                                                                        

وحسب مصادر اليوم24″، فإن شخصا يعاني حالة اكتئاب حاد، وأزمة مادية، بسبب حالة الطوارىء، حاول وضع حد لحياته بذبح نفسه بواسطة آلة حادة، ما تسبب له في نزيف، نقل على إثره، على وجه السرعة، إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر لايزال يرقد في قسم العناية المركزة، بعد أن أجريت له عملية جراحية مع إحالته على طبيب نفسي، قصد تتبع حالته النفسية.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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