عاجل.. الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل المقبل

جدة - عبدالحي حسين - قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني أن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني سيمتد إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وصادقت الحكومة في الاجتماع على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا التمديد في ظل تراجع معدل الإصابات الجديدة بالفيروس، حيث بلغ إجمالي الإصابات حتى أمس الأربعاء، 484 ألفا و753، ضمنهم 8653 وفاة، و470 ألفا و425 متعاف.

فيما بلغ عدد الأشخاص الملقحين ضد الفيروس 3 ملايين و745 ألفا و173 شخصا، 360 ألفا و689 منهم تلقوا جرعتين من اللقاح.