بقيمة 100 مليون دولار.. المغرب يتصدر قائمة البلدان المصدرة للبرازيل

جدة - عبدالحي حسين - وسجلت الصادرات المغربية نحو أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية زيادة نسبتها 5ر95 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020.

وزادت قيمة صادرات المغرب، خلال الشهر الأول من العام الجاري، من الأسمدة بشكل ملحوظ، إذ بلغت 3ر118 في المائة، والمنتجات الكيماوية غير العضوية (زائد 9ر137 في المائة)، والأسماك، والقشريات (زائد 2ر44 في المائة).

وبلغت قيمة الصادرات المغربية نحو البرازيل، خلال السنة الماضية، 2ر1 مليار دولار، ما جعل البرازيل الزبون الثالث للمملكة بعد فرنسا، وإسبانيا مباشرة.

وارتفعت المبادلات التجارية بين البرازيل والبلدان العربية بواقع 3ر17 في يناير 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت 22ر1 مليار دولار، وسجل الميزان التجاري فائضا لصالح البرازيل بـ31ر563 مليون دولار.

وحافظت البلدان العربية على المركز الثالث في قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات العملاق الجنوب أمريكي بـ 85ر891 مليون دولار، بعد كل من الصين، والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية البرازيلية، خلال يناير الماضي، إلا أن الفائض التجاري انخفض بنسبة 2ر9 في المائة قياسا بالشهر ذاته من عام 2020، ويعزى ذلك إلى زيادة قيمة صادرات البلدان العربية إلى البرازيل، التي ارتفعت إلى 55ر328 مليون دولار بزيادة قدرها 4ر56 في المائة مقارنة بالشهر الأول من العام الماضي.

وأوضحت غرفة التجارة العربية البرازيلية أن الحبوب (القمح، والشعير) تصدرت قائمة أهم المنتجات المصدرة إلى البلدان العربية، ووصلت قيمتها 78ر26 مليون دولار.

وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية المستوردة للمنتجات البرازيلية، إذ زادت قيمة وارداتها بـ 6ر77 في المائة، لتصل إلى 35ر209 مليون دولار، وارتفع حجم واردات مصر من الذرة البرازيلية، في شهر يناير، بـ 6ر277 في المائة، والسكر بـ 543 في بالمائة (87ر34 مليون دولار).

وتتوقع غرفة التجارة العربية البرازيلية، في ظل تقدم وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، زيادة حجم المبادلات التجارية، وتنويع المنتجات.