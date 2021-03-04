الجامعة العربية تدعو للضغط الدولي على الحوثيين لوقف عملياتهم العسكرية

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

اجتمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، حيث ناقش الطرفان آخر مستجدات الوضع اليمني في ضوء حملة التصعيد الحوثية في مأرب، وكذا المحاولات الجارية لدفع المسار السياسي للحل.



وأكد أبو الغيط للوزير دعم الجامعة العربية لموقف حكومته ولمساعيها الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله في مواجهة الأطماع الإقليمية، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي تُنفذ أجندة إيرانية وتُمارس التصعيد في مأرب بالتناغم مع هذه الأجندة المتهورة.

وشدد أبو الغيط في بيان صحافي أهمية وضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين لدفعهم إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في كافة ربوع اليمن، وبما يُمهد للانخراط في عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وفقاً للمرجعيات المعروفة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.