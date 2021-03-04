24 وفاة و5043 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

أفادت زارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24الماضية بفيروس كورونا المستجد.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه "تم تسجيل 5043 إصابة جديدة، و3396 حالة شفاء".

وتواصل المستشفيات والمراكز الطبية في العراق لليوم الثالث على التوالي تطعيم العراقيين بالجرعة الأولى من لقاح سينو فارم الصيني للفئات المشمولة من الفرق الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن الراغبين بالتطعيم.