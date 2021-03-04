مناقشة رسالة ماجستير لباحث مصري من السودان تحت عنوان "المسائل والأحكام في كتاب المغني لابن قدامة"

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

ناقشت كلية الدراسات العليا شعبة الشريعة والقانون بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بدولة السودان رسالة ماجستير بعنوان "المسائل والأحكام التي يستوي فيها العامد وغير العامد في كتاب المغني لابن قدامة"مقدمة من الباحث المصري محمد سمير عبد الرحمن سيد، المولود بقرية دمو محافظة الفيوم المصرية والمقيم حاليًا بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية والتي حصل من خلالها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.



يقول الباحث أن الدراسة ناقشت مسألة العمد بكونها من المسائل الدقيقة التي يترتب عليها أحكام خاصة غالبًا؛ فالأصل في الشريعة مراعاة القصد واعتبار العمد، فالأمور بمقصدها، والأصل الشرعي هو اختلاف حكم العامد عن غير العامد وعلى ذلك مجرى معظم أحكام الشريعة، كما إن هناك مسائل لم يفرق الشرع فيها بين العامد وغير العامد؛ وذلك لوجود ما يقتضي المساواة بينهما وهي مسائل كثيرة موزعة على أبواب الفقه المختلفة، وبالتالي تهدف هذه الدراسة إلى جمع هذه المسائل من أحد مدونات الفقه الكبرى وهو كتاب المغني للإمام ابن قدامة ودراستها دراسة مقارنة، وبيان أسباب المساوة بين العامد وغير العامد في هذه المسائل.

يؤكد الباحث محمد سمير أنه اتبع المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي والمقارن؛ الذي يقوم على استقراء وتتبع الآراء في القضية المطروحة، ثم مقارنتها ببقية المذاهب، ومناقشتها واستنباط أقرب الوجوه إلى الصواب، من خلال عرض كل مسألة على حده، وذكر الآراء الفقهية المتعلقة بها في المذاهب الأربعة، ثم بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في المسألة، ثم رأي ابن قدامة في المسألة، ثم مناقشة أدلة المسألة والرأي الراجح فيها.

ويوضح "محمد سمير" اشتملت خطة الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تناولت المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومشكلة الدراسة والدراسات السابقة والمنهج المتبع في البحث وأهداف وأسئلة الدراسة.

بينما تناول الفصل الأول التعريف بأن قدامه ومفردات البحث، بينما تناول الفصل الثاني المسائل التي يستوي فيها العامد وغير العامد في العبادات، أبواب الطهارة، والصيام، والاعتكاف، والحج. ناقش الفصل الثالث المسائل التي يستوي فيها العامد وغير العامد وفيه مبحثان مبحث البيوع ومبحث في باب الإيلاء.

أما الفصل الرابع فتناول المسائل التي يستوي فيها العامد وغير العامد في باب الحدود والجنايات والقصاص والصيد، ثم جاءت الخاتمة بها أهم نتائج وتوصيات الدراسة.