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نيجيريا.. تحرير 26 موظفًا من قبضة بوكو حرام الإرهابية

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الدمام - شريف احمد - تمكنت السلطات النيجيرية، من تحرير 26 موظفًا من العاملين بمجال المساعدات الإنسانية كانت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية قد اختطفتهم كرهائن بوقت سابق، شمال شرقي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم، أن الجيش اتخذ إجراءات ضد عناصر التنظيم الإرهابي بعد الهجوم الأخير الذي شنه في منطقة "ديكوا".

ومنذ العام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألف، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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