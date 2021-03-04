شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. تحرير 26 موظفًا من قبضة بوكو حرام الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت السلطات النيجيرية، من تحرير 26 موظفًا من العاملين بمجال المساعدات الإنسانية كانت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية قد اختطفتهم كرهائن بوقت سابق، شمال شرقي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم، أن الجيش اتخذ إجراءات ضد عناصر التنظيم الإرهابي بعد الهجوم الأخير الذي شنه في منطقة "ديكوا".

ومنذ العام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألف، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.