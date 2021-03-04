الأردن يفتتح قُنصليته بمدينة العيون المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح الأردن، اليوم الخميس، قنصليته في مدينة العيون بالصحراء المغربية.

شارك في الافتتاح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، تلقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا من الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين الذي أبلغه برغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك في إطار الدعم العربي والأفريقي والدولي للسيادة على الصحراء المغربية.



وبلغ عدد القنصليات العامة، التي تم افتتاحها بمدينة العيون المغربية، 11 قنصلية منذ نهاية 2019.

فيما شهدت مدينة الداخلة افتتاح 8 قنصليات، وينتظر افتتاح قنصلية واشنطن بشكل رسمي، ليصل مجموع التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية إلى 20 قنصلية.

ويشكل إعلان المملكة الأردنية الهاشمية فتح قُنصلية عامة لها بمدينة العيون الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، أساسها التآزر الأخوي لنُصرة القضايا العادلة.

يُذكر أن العلاقات والمواقف المُشتركة بين البلدين، لها عمق تاريخي، إذ إن هذه الخطوة، وقبلها خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكسان مدى التلاحم والترابط بين الشعوب الثلاثة، ودعمها لبعضهما البعض في القضايا العادلة.