تفاصيل تفجير عدن.. وتعهدات بـ"رد قاس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ألوية "الدعم والإسناد" بقوات الحزام الأمني اليمنية تفاصيل التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب قائدها في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت، في بيان، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن عناصر إرهابية إجرامية زرعت متفجرات داخل براميل على جنبات الطريق قرب مقلب للقمامة في خط الشعب-الحسوة بمديرية البريقة.



وأشارت إلى أن العناصر الإجرامية فجرتها عن بعد أثناء مرور موكب قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركان حربه العميد نبيل المشوشي ما أسفر عن سقوط ضحايا قتلى متأثرين بإصابتهم والعديد من الجرحى من الجنود.



وأكدت نجاة قائدها "الوالي" وكذلك "المشوشي"، متوعدة بـ"الرد القاسي والمؤلم" على عناصر الإرهاب والخارجين عن النظام والقانون إثر العملية الإرهابية التي وصفتها بـ"الجبانة".



في وقت سابق، قال مصدر أمني لـ"الخليج 365": إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في انفجار عن بعد عبر سيارة ملغومة استهدفت موكب قائد ألوية الدعم والإسناد.



وبلغت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي 4 قتلى من الجنود ونحو 5 جرحى بينهم إصابات بالغة الخطورة في حصيلة ليست نهائية، بحسب مصادر طبية لـ"الخليج 365".

ويعتبر هذا التفجير هو الأول من حيث طبيعته الذي تشهده العاصمة المؤقتة، منذ الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، لدى وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها.

وحمّلت الحكومة مليشيات الحوثي مسؤولية تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وقالت إنها تملك أدلة قاطعة على أن الحوثيين هم من يقفون وراء استهداف مطار عدن بدعم إيراني.