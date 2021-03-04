اليونان تقيم الأضرار بعد تعرضها لزلزال ضرب وسط البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يجري مهندسون اليوم الخميس تقييماً للأضرار التي لحقت باليونان بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بينهم شخص حاله حرجة وتضرر مئات المباني.



وأمضى العشرات من سكان قريتي دماسي وميسوهوري، على بعد 240 كيلومترا شمال أثينا، ليلتهم بعيدا عن منازلهم.

وتمت استضافتهم في خيام نصبت في أحد الملاعب وفي 5 فنادق في بلدة تريكالا القريبة ولاريسا، كبرى مدن المنطقة، وفقاً لمسؤولي الحماية المدنية.

ومساء أمس الأربعاء، ضربت المنطقة هزات ارتدادية عدة من بينها واحدة بلغت قوتها 5.2 درجات.

وتقوم فرق بالتحقق من المنازل والمدارس التي أغلقت اليوم كإجراء احترازي والمستشفيات والمباني العامة الأخرى.

وأخرج العديد من الأشخاص من تحت الانقاض من بينهم رجل عجوز معوّق تم انتشاله من منزله المنهار في ميسوهوري، و63 تلميذا من مدرسة دماسي بنيت قبل أكثر من 80 عاماً.

وبين الأبنية المتضررة 4 كنائس من بينها واحدة تعود إلى القرن السابع عشر واثنتان لقحت بهما أضرار كبيرة، وفقاً لوزارة الثقافة.

ووقع الزلزال في الساعة 12.16 (10.16 ت غ)، وقد شعر به سكان وسط اليونان وشمالها. وحدّد مرصد أثينا مركز الزلزال على مسافة 238 كيلومترا شمال أثينا وعلى عمق 8 كيلومترات.

وبحسب مرصد أثينا للزلازل فقد وقع ما لا يقلّ عن 5 هزّات ارتدادية تراوحت قوّتها بين 3.4 و5.7 درجات بعد ساعة من الزلزال.

وتتكرر الزلازل في اليونان. وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، هزّ زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجة بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير التركية في غرب تركيا، ما أسفر عن مقتل شخصين في ساموس و114 في تركيا.