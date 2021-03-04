شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا منحت 80.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الولايات المتحدة منحت 80 مليوناً و540474 من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى صباح الأربعاء ووزعت 107ملايين و028890 جرعة.

وأضافت أن حصيلة اللقاحات تخص كلاً من شركتي مودرنا و(فايزر- بيونتيك) حتى السادسة صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصاء المسجل في الثاني من مارس/آذار، فإن المراكز منحت 78631601 جرعة من اللقاحات ووزعت 102353940 جرعة. وقالت المراكز إن 52855579 شخصاً حصلوا على جرعة أو أكثر من جرعة من اللقاحات بينما حصل 26957804 أشخاص على الجرعة الثانية بحلول الأربعاء.

وقالت المراكز إنه جرى منح ما يصل إجمالاً إلى 7218655 جرعة من اللقاحات في منشآت الرعاية طويلة الأجل.