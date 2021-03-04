شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس للعراقيين: "أوافيكم حاجاً يسوقني السلام" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - أ ف ب

قال البابا فرنسيس الخميس في رسالة إلى العراقيين إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".

وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي بثت عشية توجهه إلى العراق: "أوافيكم حاجاً تائباً لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب.. أوافيكم حاجا يسوقني السلام". وأضاف: "أخيراً سوف أكون بينكم أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل".

ويصل البابا فرنسيس الجمعة إلى بغداد فيما يقيم الأحد قداساً في أربيل في ملعب رياضي.