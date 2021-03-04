شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طبيبة في انفجار قنبلة بالطريق العام في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلال أباد: (أفغانستان)، «رويترز»

قال مسؤولون محليون، الخميس، إن انفجار قنبلة في الطريق العام أسفر عن مقتل طبيبة في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، بعد يومين من مقتل ثلاث عاملات في مجال الإعلام بالرصاص في المدينة نفسها. وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، حيث تقع مدينة جلال أباد، إن الطبيبة كانت في طريقها إلى عملها في عربة ريكشا صباح الخميس، عندما قتلت في انفجار أسفر أيضاً عن إصابة طفل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي الأشهر الأخيرة وقعت سلسلة من حوادث إطلاق النار وتفجيرات القنابل الصغيرة، استهدفت صحفيين وعاملين في المجتمع المدني وموظفين حكوميين من المستوى المتوسط.