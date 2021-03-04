شكرا لقرائتكم خبر عن موظف لليونايتد يبث من مطبخه والمشجعون: أكثر متعة من مباراة تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ضمياء فالح

تعرض أكثر من 37 ألف مشجع لنادي مانشستر يونايتد للصدمة عندما كانوا يتابعون بثه المباشر على إنستجرام بشاشة سوداء وأصوات قدور وصحون وصوت فرن الميكرويف يوم الأربعاء مدة نصف دقيقة ليتبين لاحقاً أن موظفاً في النادي دخل حسابه الرسمي بالخطأ عندما كان في مطبخ بيته يعد طعام الغداء.

ووصف الموظف الذي أجبرته ظروف فيروس كورونا على التواصل مع النادي أحياناً عبر الإنترنت الحادثة بـ«أسوأ كابوس».

وعلق بيت ايفانز مدير شركة «بيتفير» للمراهنات على حسابه الشخصي: «37 ألف شخص يشاهدون الآن بث مانشستر يونايتد المباشر العرضي. يبدو من الصوت أن شخصاً مسجلاً في حساب النادي يسخن غداءه في الميكرويف ويعد كوباً من الشاي».

وأعاد مشجعو اليونايتد التسجيل عبر "تويتر" وتم تداوله بشكل كبير لدرجة أن مشجعاً كتب: «الشاشة سوداء ولا صوت غير الصحون والمطبخ ، لكنه أكثر متعة من مباراة الفريق أمام تشيلسي» في إشارة للمواجهة بين اليونايتد وتشيلسي مؤخراً والتي انتهت من دون أهداف.