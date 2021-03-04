دومينيك ثيم يطمح لدخول التاريخ في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

دبي:"الخليج"

يطمح دومينيك ثيم خلال مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق فعالياتها مطلع الأسبوع المقبل في استاد سوق دبي الحرة للتنس أن يكون أول لاعب نمساوي يفوز بلقب البطولة منذ أن تقلد مواطنه توماس موستر في عام 1997.

ويُعد ثيم حامل اللقب الحالي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس أبرز المرشحين لحصد اللقب ويأمل أن يسير على خطى مواطنه الأسطوري، الذي تمكّن من تجاوز غوران إيفانيسيفيش في مباراة نهائية مشوقة والفوز بالبطولة، حيث لم ينجح أيّ لاعب أو لاعبة تنس من النمسا بالحصول على جائزة هذه البطولة المرموقة منذ ذلك الحين.

وكان ثيم، الذي فاز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة 2020 بعد انتصاره على ألكسندر زفيريف، قد نجح في الوصول إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2018 و2019 على التوالي وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2020 ونهائي سلسلة بطولات الماسترز لرابطة محترفي التنس خلال الموسمين الماضيين، في حين تعد بطولة دبي، واحدة من التحديات التي يسعى دومينيك جاهداً لإنجازها، حيث خسر في ظهوره السابق فيها عام 2015 منذ الجولة الأولى أمام روبرتو باوتيستا أغوت.

وقال كولم ماكلولين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سبق لدومينيك ثيم أن أثبت جدارته بوضع اسمه إلى جانب أساطير الكرة الصفراء بما فيهم توماس موستر ضمن أعظم لاعبي التنس في النمسا على الإطلاق، خاصة خلال الموسمين الماضيين، ولذا نتطلع للترحيب به في دبي مُجدداً".

إن مشاركة ثيم ستكون مصدراً للحماسة بلا شك، لا سيما مع استعراضه لمهاراته التي جعلته يُحقق نتائج مذهلة أمام نخبة لاعبي التنس في العالم. وكان ثيم قد حقق فوزاً مبهراً في بطولة أمريكا المفتوحة عندما عاد إلى المنافسة بعد خسارة مجموعتين ليحصد اللقب الـ 17 في مسيرته بعد لعب الشوط الفاصل الخامس، ليكون أول لاعب يفوز ببطولة أمريكا المفتوحة بالشوط الفاصل في المجموعة الأخيرة، وأول من يفوز بالبطولة بعد خسارة مجموعتين منذ بانشو جونزاليس في عام 1949، وأول الفائزين بأي بطولات غراند سلام الكبرى بعد عودته من خسارة مجموعتين منذ غاستون غاوديو في بطولة فرنسا المفتوحة 2004.

وكان طعم الانتصار حينها مميّزاً بالنسبة لدومينيك، لا سيما بعد أن أوشك على الفوز بأول ألقاب غراند سلام الخاصة به في ثلاثة مناسبات سابقة.

وتبدأ رحلة ثيم لحصد اللقب في 14 مارس الجاري وتأتي بعد أسبوع بطولة الماسترز 1000 لرابطة محترفات التنس الزاخرة بالنجوم والتي تنطلق في السابع من الشهر الجاري لتضم المدافعة عن اللقب سيمونا هاليب، والفائزات السابقات ببطولات دبي بيترا كفيتوفا وإيلينا سفيتولينا وبيليندا بنشيتش، ووصيفة بطولة أمريكا المفتوحة 2020 والحائزة على جائزة أفضل لاعبة عائدة لرابطة محترفات التنس فيكتوريا أزارينكا، والفائزة بلقب بطولة أبوظبي للتنس 2021 أرينا سابالينكا وبطلة فرنسا المفتوحة 2020 وأيدلايد 2021 إيغا شفيونتيك، والفائزة السابقة بلقبي غراند سلام غاربيني موغوروزا، إلى جانب الموهبة التونسية الرائعة أُنس جابر.

وقال صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: "يزداد التشويق مع اقترابنا من موعد انطلاق البطولة بعد أسبوعين، ونحن على ثقة أن منافساتها ستزخر بمشاعر فرح الفائزين وخيبة أمل المهزومين، وسيقدم دومينيك ثيم أداءً متميزاً وستكون متابعته تجربة ممتعة، وسيكون بلا شك من أوفر اللاعبين حظاً للفوز باللقب، علماً بأن النجاح لن يكون مضموناً لأحد في ضوء المنافسة القوية التي ستشهدها البطولة".

وسيواجه ثيم أثناء رحلته لحصد اللقب اللاعب أندري روبليف الفائز بخمسة ألقاب خلال عام 2020 والمصنف الثامن عالمياً، وماتيو بيريتيني الذي وصل إلى نهائي كأس رابطة محترفي التنس 2021، وستان فافرينكا حامل ثلاثة ألقاب لبطولات جراند سلام، ودينيس شابوفالوف المتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2020، وغاييل مونفيس المتأهل لنصف نهائي بطولة دبي 2020، وروبرتو باوتيستا أغوت الفائز ببطولة دبي 2018، وديفيد جوفان الفائز ببطولة مونبلييه 2021، وبابلو كارينو بوستا المتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2020.