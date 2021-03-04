شكرا لقرائتكم خبر عن بلحيف النعيمي يناقش تعزيز استخدام التكنولوجيا في نظم الزراعة الحديثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ناقش الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، سبل تعزيز حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي، عبر التوسع في توظيف التقنيات والحلول الابتكارية لنظم الزراعة الحديثة مع مسؤولي مزارع محلية ، وأكد أن التوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة المستدامة يمثل أحد العناصر الرئيسة التي تركز عليها الوزارة للمساهمة في ضمان أمن واستدامة الغذاء ومرونة واستمرارية سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وضمت جولة الدكتور بلحيف النعيمي ووفد الوزارة المرافق له زيارة مزرعة «البادية» في دبي العاملة بنظام الزراعة المائية الرأسية، والتي تخفض معدل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90%، كما زار مزرعة شركة «نبتة» في منطقة الخوانيج في دبي، والتي تتخصص في الزراعة المنزلية بنظام «الاوتوبوت»، وتوفير بيوت زراعية صديقة للبيئة سهلة التركيب لا تحتاج إلى طاقة لأفراد المجتمع بهدف استخدامها في منازلهم.

