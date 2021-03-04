شكرا لقرائتكم خبر عن رامي إمام يشكر جمهور «بودي جارد» ويتجاهل الانتقادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

في أول رد فعل له على عرض مسرحية «بودي جارد» على منصة «شاهد vip»، وجه المخرج رامي إمام، رسالة شكر لكل من هنأه على المسرحية التي أخرجها قبل 22 عاماً، إذ بدأ عرضها في عام 1999، والتي تعد آخر ما قدم الزعيم عادل إمام للمسرح، والتي استمر عرضها 11 سنة، وهي فكرة المنتج سمير خفاجي، وتأليف يوسف معاطي، وشاركه في بطولتها، شيرين سيف النصر، ثم الفنانة رغدة، والراحلون مصطفى متولي، عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، بالإضافة إلى محمد أبو داود، نرمين ماهر، علاء زينهم، ومحمد دسوقي

وقال رامي إمام إنه ممتن لكل من شكره وأعجبته المسرحية، لأنها تمثل له الكثير، في الوقت الذي تجاهل فيه العديد من الانتقادات التي وجهت للمسرحية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من الشباب، الذين أعلنوا أنه رغم أن المسرحية تعرض للمرة الأولى على المنصة، إلا أن الكوميديا بها تعد «قديمة» خاصة أنها قدمت قبل 22 عاماً، وتدور أحداثها حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، ليعمل بموجب هذه الصفقة حارساً شخصياً لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم، وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.

عرض المسرحية بدأ في 1999 بالفنانة شيرين سيف النصر أمام الزعيم، غير أنها اعتذرت عن الاستمرار فيها، وتم إسناد دور البطولة النسائية للفنانة رغدة، وتم تصوير المسرحية بمشاركة رغدة، قبل أن تعتذر عن الاستمرار فيها أيضاً، وعودة شيرين سيف النصر مرة أخرى غير أنها لم تستمر طويلاً وحلت بدلاً منها الراقصة دينا، والتي استمر بها إلى أن تم إيقاف عرض المسرحية في عام 2010 من قبل المنتج سمير خفاجي بسبب الظروف الاقتصادية وركود المسرح.

وفي سؤال للمهنئين لرامي إمام عن صحة الزعيم عادل إمام، أكد رامي أن والده يتمتع بصحة جيدة، وأنه يعيش أفضل أوقاته بصحبة أحفاده، ويقضي وقته باللعب معهم.