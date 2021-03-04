شكرا لقرائتكم خبر عن «الموت» يعيد خالد يوسف إلى مصر بعد غياب عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”

بعد غياب عامين، عاد المخرج خالد يوسف إلى مصر لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقه المهندس صلاح يوسف.

وكان يوسف غادر مصر إلى فرنسا ليعيش مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وانتشرت شائعات عديدة حول هروبه من مصر بسبب ترقبه صدور أحكام قضائية ضده، غير أنه صرح خلال يناير الماضي عن نيته العودة إلى مصر، وكشفت مصادر قضائية أن النائب البرلماني السابق ليست عليه أية قضايا، وأن موقفه القانوني سليم تماماً، ويتمتع بحقوقه كافة في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، لكونه غير مطلوب على ذمة أية قضايا.

وكان من المفترض عودة خالد إلى مصر خلال الأسابيع الماضية، غير أن الإصابة بفيروس «كورونا» حالت دون مغادرته فرنسا لتؤجل عودته فتصبح رحلة اضطرارية لتشييع جثمان شقيقه الراحل إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عودته إلى مصر لحضور الجنازة قائلاً: «قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي. نشيع جثمان شقيقي في مدافن العائلة، أسألكم الدعاء، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».

وفوجئ أهالي قرية «تصفا» في مركز «كفر شكر» في محافظة القليوبية بوجود خالد يوسف بينهم أثناء الجنازة، وظهر بين أهل بلدته الذين أحاطوا به خلال التشييع، وحاول الحفاظ على إجراءات الوقاية بارتدائه الكمامة طوال الوقت.