شكرا لقرائتكم خبر عن «العين للفروسية» يطلق بطولته الدولية لقفز الحواجز الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: "الخليج"

برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، تنطلق بعد ظهر الجمعة بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، على ميادين «العين للفروسية»، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين، ويترأس الحدث محمد راشد الناصري، مدير عام النادي، وتقام فعاليات البطولة على مدى يومين، وتختتم مساء يوم السبت، ويشارك في منافسات البطولة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات والدول العربية والغربية وغيرهم من فرسان دول العالم.

وتشتمل دولية العين من فئة النجمتين على ستة أشواط، بمواصفات الجولة الواحدة والمرحلتين والجولة مع تمايز، وتقام جميعها خلال الفترة المسائية بواقع ثلاث منافسات في كل يوم، ويصمم مسارها بحواجز يتراوح ارتفاعها من 125 سم وحتى 145 سم في شوط الجائزة الكبرى من جولة واحدة مع جولة للتمايز برعاية لونجين، ويبلغ مجموع جوائز البطولة أكثر من 330 ألف درهم، منها 133.600 درهم ينالها الفائزون في شوط الجائزة الكبرى، وتتزامن مع المنافسات الرئيسية في يومي البطولة، منافستان محليتان بواقع منافسة في كل يوم خلال الفترة الصباحية، ويتنافس فيهما الفرسان والفارسات من أندية ومراكز الفروسية بالدولة، وميدانياً يترأس لجنة التحكيم الدولي أشرف الليثي، بمعاونة ستة محكمين دوليين، وحكم دولي ينتدبه الاتحاد الدولي للفروسية، ومسارات المنافسات يصممها الدولي الألماني فولكر شميت بمعاونة ثلاثة مصممين دوليين، وميادين البطولة يشرف عليها الدولي علي مهاجر بمساعدة ستة مشرفين دوليين.