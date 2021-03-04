«ملف سد النهضة.. التبادل التجارى والاستثمار.. تطوير البنية التحتية».. تفاصيل مباحثات الرئيس السيسى ورئيس غينيا بيساو بقصر الاتحادية

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بشقيقه الرئيس عمر إمبالو ضيفاً على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما فى ظل الأهمية التى تحتلها غينيا بيساو فى منطقة غرب أفريقيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كما أكد الرئيس، استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصةً التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة في برامج بناء القدرات والدعم الفني التى تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية، للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الغينى.

من جانبه، أعرب الرئيس عمر إمبالو عن خالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما فى مجالات التبادل التجارى وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك، مشيداً فى هذا الصدد بالتجربة المصرية الملهمة، ودورها المحوري فى المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادى وصون السلم والأمن بالقارة، من خلال المشاركة بالخبرات المصرية المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.

وذكر المتحدث الرسمى، أنه تم التباحث بشأن مستجدات الأوضاع فى غينيا بيساو، حيث أبدى الرئيس السيسى ترحيب مصر بالتطورات التي تشهدها فى ظل قيادة الرئيس عمر إمبالو، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لترسيخ الاستقرار في غينيا بيساو، ودعمها في مختلف المحافل القارية والدولية، وذلك فى إطار الحرص الذي توليه مصر لإرساء دعائم الاستقرار والأمن، وتعزيز مسار التنمية فى هذا البلد الشقيق.

كما تطرق اللقاء، إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية في القارة الأفريقية، فضلاً عن الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا.

وأكد الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية اليوم: "لمن دواعى سرورى البالغ أن أرحب بأخى فخامة الرئيس إمبالو فى بلده الثانى مصر، وذلك فى أول زيارة له إلى القاهرة منذ توليه الحكم، متمنياً له إقامة طيبة ومثمرة".

وأضاف الرئيس: "أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وغينيا بيساو، من خلال روابط تاريخية مشتركة، ترجع إلى فترات التحرر الوطنى فى بلدان قارتنا الإفريقية إبان القرن الماضي".

وقال الرئيس السيسى، إنه أجرى مع الرئيس إمبالو، مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين. وأكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين".

وأوضح الرئيس السيسى، أن المباحثات شهدت الاتفاق على تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفنى، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في غينيا بيساو، كما تناولنا القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين، وعلى رأسها موضوع مكافحة الإرهاب، وملف سد النهضة.

كما شرح الرئيس السيسى خلال اللقاء، محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات سد النهضة، مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب، معبرا عن تطلعه لمزيد من التعاون الوثيق فيما بين مصر وغينيا بيساو، لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الأفريقية، متمنيًا لغينيا بيساو وشعبها كل الخير والاستقرار والرفاهية، مجددًا ترحيبه بكم والوفد المرافق لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر.

من جانبه، أعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، عن سعادته بحضوره إلي القاهرة ، في أول زيارة رسمية له إلي مصر منذ توليه الرئاسة.

وقال رئيس غينيا بيساو في المؤتمر الصحفي المشترك مع ح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الخميس، مخاطبًا الرئيس السيسى قائلًا:" أنت أفريقي ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنتم تسيرون علي هذا الدرب".

وأضاف:"للأسف مصر كانت متغيبة عن الأفارقة لكنها اليوم تعود بقوة وكلنا سعداء بهذا".

وأعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، عن تطلعه إلي تبادل الخبرات مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس غينيا بيساو: إننا نتطلع إلي إعادة فتح سفارتنا في القاهرة، وفتح سفارة مصر في بلادنا، ونود بشدة أن تكون مصر متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقائها، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسى التعاون في المجالين الأمني والدفاعي، منوهاً إلى أنه يصطحب معه فى زيارته للقاهرة وفدًا رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمالية والدفاع، ومدير مكتبه.