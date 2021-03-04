شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة تنسيقية الأحزاب تنظم زيارة ميدانية لمؤسسات اجتماعية بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من الزيارة الميدانية، لعدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التابعة لإدارة التضامن الاجتماعى بالزيتون، لمعرفة سير العمل بها ولقاء مع مسئولى ومديرى ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات، لمعرفة أبرز المشاكل والعقبات التى تواجههم.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يوما بعد يوم، أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم، والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

ويتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان، برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.