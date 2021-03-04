شكرا لقرائتكم خبر عن 12 وسيلة حددها القانون للاتصال بذوى الإعاقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات حصول هذه الشريحة من المجتمع على الحقوق التى بينها التشريع، وكيفية دمجهم فى المجتمع بصورة تليق بهم، حيث تضمن خطوات جادة على الأرض لدمجهم فى كافة الهيئات والمؤسسات والعمل العام، ويحظى ذوى الهمم بتمثيل مشرف فى مختلف الهيئات، وفيما يلى نستعرض وسائل الاتصال بين ذوى الإعاقة وبين غيرهم.

وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة؛ وفقا للقانون هى:

- الوسائل المعززة المعينة

- وسائل التقنية الحديثة

- اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها

- وسائل وأدوات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات

- وسائل الاتصال الميسورة الاستعمال

- لغة الكلام

- لغة الإشارة

- لغة حركة الشفاه والحنجرة

- طريقة برايل

- الاتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص

- حروف الطباعة الكبيرة

- الوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال

فضلاً عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.

الجدير بالذكر أن كتاباً دورياً للمحافظين كشف ضرورة التوجيه بسرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لاشتراطات المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.