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شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة شعبية تونسية بوصول لقاح كورونا من الإمارات (فيديو) والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021
تكريسا لنهجها القائم على الوقوف مع الشعوب أينما كانوا، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى تونس.
ألف جرعة.. أكدت الرئاسة التونسية تسلمها في وقت تتحدث فيه الإحصائيات الرسمية عن إصابات وصلت إلى نحو 233 ألفا، أما الوفيات فقاربت 8 آلاف حالة.
فرحة كبيرة عمت أوساط التونسيين، مقدمين الشكر للإمارات وشعبها، مثمنين هذه الخطوة عاليا، وراجين الله دوام بقاء الشعبين في صف واحد.
اللقاحات القادمة إلى تونس أتت بعد أيام قليلة من تزويد الإمارات قطاع غزة بلقاحات شبيهة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والصحي في القطاع منذ فترة طويلة.. لتثبت دولة الإمارات حرصها على مد يد العون لكل محتاج حتى في أحلك الظروف وأصعب الأوقات.