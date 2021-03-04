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دولة الإمارات تشارك في إجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

شارك  خليفة شاهين المرر وزير دولة، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي انعقد اليوم، على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

 

تضم اللجنة الوزارية كلا من : مصر "رئيسا" ودولة الإمارات والعراق والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 

وقد ناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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