الإمارات: استمرار هجمات الحوثي تصعيد خطير يقوّض أمن المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت دولة الإمارات، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في جازان السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وصباح اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، تجاه جازان.



ووفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات فإن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأمس الأربعاء، دعت السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

دعوةٌ جاءت في رسالة بعث بها مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، لمجلس الأمن حول استمرار الأعمال العدائية التي يشنها الحوثيون ضد المملكة.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.

تصعيد حوثي ارتفعت وتيرته بعد شطب الولايات المتحدة الجماعة الانقلابية المدعومة إيرانيا، من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتها فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحذرت الحكومة اليمنية الشرعية وخبراء من تداعيات الخطوة الأمريكية على مسار السلام الذي لغّمته مليشيا الحوثي منذ تدشين قطار حل الأزمة.