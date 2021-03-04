العراق جاهز لاستقبال البابا فرنسيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أعلنت اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق، اكتمال الاستعدادات للزيارة، وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بهذه الزيارة.

وأعرب بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل ساكو في مؤتمر صحفي، صباح أمس الأربعاء، عن ترحيب واسع في العراق للزيارة، فيما أشار إلى أن الزيارة تتضمن إقامة العديد من القدَّاسات وزيارة المواقع الاثرية، وسط استعداد كبير من الأجهزة العراقية لتأمين الزيارة.

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وذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، في بيان، اطلعت عليه ”الخليج 365”، أن "زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق ستكون من الخامس وحتى الثامن من مارس/آذار 2021، حيث سيغادر قداسة البابا روما يوم الجمعة في الخامس من مارس/آذار من مطار فيوميتشينو في روما ليصل إلى مطار بغداد الدولي حيث سيتم الاستقبال الرسمي".

وأضاف البيان أن "البابا سيلتقي برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب، بعدها يقوم بزيارة رسميّة إلى رئيس جمهورية العراق برهم صالح على أن يلتقي بعدها السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي قبل أن يتوجّه إلى كاتدرائيّة سيّدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد".

أما يوم السبت الموافق السادس من مارس فسيتوجّه البابا إلى النجف حيث سيلتقي السيد علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة؛ على أن يحتفل عصر السبت بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة مار يوسف للكلدان في بغداد.